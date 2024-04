Ex-BBB Matteus paga promessa descalço em Alegrete; vídeo

O ex-BBB Matteus Amaral demonstrou a sua fé ao agradecer por fazer parte do reality show da TV Globo. Na noite desta segunda-feira (22/04), o gaúcho pagou uma promessa pelas ruas de Alegrete, no Rio Grande do Sul. De volta à sua terra natal, ele fez uma caminhada descalço pelas ruas da cidade.

Matteus apareceu caminhando com os pés sem sapatos até a igreja de sua cidade, para agradecer pelo segundo lugar na grande final do Big Brother Brasil 24.

Na frente da igreja, ele ajoelhou e rezou.

O momento foi compartilhado pela mãe dele, Luciane Amaral, que registrou as imagens do filho em sua caminhada. "Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes", disse ela.