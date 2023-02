BBB 23: Gustavo vence prova e é o novo líder

Gustavo é o novo líder do Big Brother Brasil 23. Em uma prova envolvendo agilidade, equilíbrio e atenção, na noite desta quinta-feira (2), o brother conseguiu completar o circuito em menos tempo que os seus oponentes. Ele chegou a ser desclassificado da dinâmica, mas uma reavaliação da produção deu ao cowboy a liderança da semana.

Na disputa, os participantes precisavam passar por obstáculos, sendo quatro etapas na dinâmica, sem encostar no chão, caso contrário, o participante seria eliminado. Foi esse o critério que desclassificou Gustavo, mas a produção avaliou novamente as imagens e constatou que o brother não pisou no chão.

A prova foi feita a cada dois participantes e cada brother só fez o circuito uma vez. Gustavo levou o líder da semana com 31 segundos.

"Tivemos uma reviravolta no final da prova do líder", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt. Ele mostra as imagens para o público. "No momento da rampa, ele tem a ponta do pé na beirada. A direção de prova ampliou a imagem e a prova foi validada", diz Tadeu.

O brother comemora. "Parabéns, Gustavo, Líder da Semana", parabeniza Tadeu.

Foram escolhidos para o VIP: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Cézar Black e Marvvila.

Desempenho dos brothers

Antônio “Cara de Sapato” e a paraense Paula foram os primeiros a competir. O brother levou a melhor com 39 segundos e 681 milésimos e se manteve com o melhor tempo durante boa parte da prova. Eles foram seguidos de Larissa Santos e Aline Wirley, que não conseguiram alcançar o tempo do líder da semana passada.

Os próximos foram Bruno Gaga e Bruna Griphao. Os dois foram desclassificados porque Bruno esqueceu de apertar o segundo checkpoint e Bruna demorou a encontrar um dos cards. Gustavo e Tina seguiram a competição e o participante fez o melhor tempo da prova, mas foi desclassificado após supostamente ter pisado no chão, decisão que foi reavaliada pela produção, que constatou que o cowboy não cometeu o erro.

Amanda e Guimê seguiram a prova, mas não fizeram um tempo melhor que seus oponentes. Domitila e Key Alves foram eliminadas logo de cara, pois as duas pisaram no chão. Ricardo e Fred Nicácio também não conseguiram alcançar o tempo dos participantes anteriores.

Cristian e Gabriel Santana foram a dupla seguinte, e o primeiro bateu o tempo de Cara de Sapato, com 34 segundos e 518 milésimos, mas não superou Gustavo. Marvvila e Sarah foram desclassificadas após pisar no chão, enquanto Fred Desimpedidos e Cézar, os últimos competidores, foram desclassificados pelo mesmo motivo.