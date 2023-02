BBB 23: Cara de Sapato já foi casado com atual mulher de um ex-BBB; entenda

O poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em que “João amava Teresa que amava Raimundo...”, também reflete o mundo dos relacionamentos de participantes do Big Brother Brasil. É o caso de Cara de Sapato, o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, peso meio-pesado da Professional Fighters League.

O participante do BBB 23 já foi casado com a esposa atual de um ex-BBB, a advogada Monise Alvez, que hoje vive um relacionamento com o surfista Lucas Chumbo, participantes do BBB 20.

O lutador manteve em suas redes sociais um post do dia do seu casamento com Monise. Ele aparece fingindo que está mordendo o bumbum da advogada, que está com o vestido de noiva. “Agora posso fazer o que quiser com essa bunda gostosa na frente da minha sogra”, publicou na legenda da foto.

O início da edição do reality show deste ano fez com que alguns seguidores de Cara de Sapato passassem a comentar a publicação. “Já está na hora de superar e apagar… né!! Ou ainda tem esperança? ”, escreveu uma seguidora.

VEJA MAIS