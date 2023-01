Antônio ‘Cara de Sapato’ é o segundo líder do Big Brother Brasil 23

A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 23 envolveu habilidade e ainda rendeu ao novo líder, o lutador Antônio “Cara de Sapato”, um carro zero quilômetro. Após o veto das líderes, Domitila, Cezar Black, Gabriel Santana e Cristian não participaram. Fred Nicácio, que retornou do Quarto Secreto e se livrou do primeiro Paredão, também teve poder de veto e tirou Gabriel da disputa. A dupla do lutador, Amanda, que venceu a prova junto com o brother, ganhou a imunidade.

Após disputarem em duplas e vencerem a grande final da prova, os dois tiveram que sortear a chave certa para o ligar o carro. Amanda tentou duas vezes, o carro não ligou. Na segunda vez de Cara de Sapato, o motor ligou e ele levou o 4x4. Comemoração dupla para o brother, que também ganhou a liderança. Amanda está imune nesta semana. O líder da semana escolheu Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred, MC Guimê, Larissa e Paula para comporem o grupo VIP.

A paraense Paula Freitas fez dupla com o cantor MC Guimê para participar da disputa, porém os dois não tiveram um bom desempenho. Eles jogaram a primeira rodada da prova e foram eliminados justamente pela dupla formada por Amanda e “Cara de Sapato”. A dupla vencedora da rodada disputou a grande final com Gustavo e Key Alves.

Durante a prova, os brothers em dupla tiveram que montar um quebra-cabeça com a ajuda das divisórias de um carro. Um jogador da dupla deveria acertar em três alvos diferentes. O jogador que recebia as peças do outro lado, tinha que passar por dentro do carro pelo banco traseiro. Depois, as peças deveriam ser organizadas na caçamba respeitando o gabarito. A dupla mais ágil vencia a disputa.

Dinâmica da semana

A segunda semana do BBB 23 terá paredão triplo, veto e contragolpe. O apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a formação do segundo paredão na casa mais vigiada do Brasil. O poder coringa dará ao participante escolhido a chance de ter um veto na formação do paredão na noite do domingo (29).

Além disso, o líder vai indicar uma pessoa, que terá direito a contragolpe e os dois mais votados da casa irão para a berlinda. Vale destacar ainda que quem tiver o Poder Curinga pode tirar do Paredão um dos indicados pela casa e o terceiro mais votado da casa entra em seu lugar.