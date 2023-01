BBB 23: Marília é a primeira eliminada do programa

Do Quarto Secreto para a eliminação, a maquiadora Marília foi a primeira a deixar oficialmente o Big Brother Brasil 23. Com 52,7% dos votos do público, a sister deixa a disputa após passar dois dias acompanhando o programa em condição privilegiada ao lado do parceiro Fred Nicácio, que volta para a Casa ainda nesta noite (26). Os dois disputavam a preferência do público após caírem no primeiro paredão do programa.

A sister ficou emocionada ao se despedir da dupla com a qual conviveu nos últimos dias. "O seu caminho é lindo. Ninguém pode te negar isso. Vamos levantar. Linda e cheia de brilho, como você", declarou Fred.