BBB23: Fred explica o motivo de ter parado de ouvir a cantora Ludmilla

Fred Desimpedidos fez uma revelação de cunho pessoal no Big Brother Brasil 23. O jornalista contou que ficou um bom tempo sem ouvir as músicas da cantora Ludmilla por conta da sua relação com a ex, Bianca Andrade. Em conversa com Bruna Griphao sobre a cantora, ele confessou que as canções o faziam relembrar muito Boca Rosa.

VEJA MAIS

O jornalista revelou que antes da empresária entrar no BBB em 2020, eles já tinham tido várias idas e vindas. E que o programa foi algo que os uniu na época. "Tinha um negócio. Já tínhamos ido e vindo milhares de vezes, mas a gente não tinha nada. Ela tava namorando outro cara, aí foi quando deu ruim para ela aqui e ele terminou. Eu achei muito da hora a postura dela e falei 'é essa mina mesmo que eu conheço' e foi quando voltamos a nos falar", explicou o brother.