Fred fala sobre relação com Larissa no BBB 23: 'Gata pra c*ralho'

Na parte externa da casa, Marvvila diz para Fred que achou que ele e Larissa iriam se beijar na Festa das Líderes. O jornalista, então, responde: "Não, mano. A gente não passou nem perto disso". "Achei que ia rolar um beijo Gabriel [Santana] e Paula e você e Lari. Gabrielzinho e Paula foi quase, você e a Larissa...", conta a cantora. "A Paula estava doidaça falando do ex (...). O bichinho [Gabriel] se transforma, né? Na cachaça se transforma. Fica um danadinho, deixa ele moscando na minha para ver", diz aos risos o influenciador.

Em seguida, Fred diz que é grudento com todas as amigas e afasta a possibilidade de vir a ter algum envolvimento com a personal trainer na casa. "Ela é gata pra c*ralho. Mas, quando eu estou na vida normal, eu sinto quando alguém está dando mole, mas aqui [zero]...", concluiu.

