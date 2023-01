BBB 23: Após ouvir conversa comprometedora, Fred Nicácio chama sister de 'planta carnívora'

Durante o almoço no Quarto Secreto, Fred Nicácio e Marília usam os primeiros cards extras do Pay Per View no terceiro dia de confinamento. Os brothers analisam uma conversa entre Amanda, Paula, Tina e Antonio "Cara de Sapato" Jr. no Quarto Deserto sobre a Prova do Líder. Depois, ficam atentos ao papo de Larissa, Bruna Griphao e Fred no Quarto do Líder.

Após o áudio ser cortado, Marília pergunta para Nicácio se ele reparou no comportamento de Amanda: "Você vê como é que a Amanda tá? Firme". Porém, o médico responde enfático: "Planta, minha filha. Planta carnívora, articulando todo mundo, defendendo o dela, botando os outros no fogo, dando opinião".

VEJA MAIS