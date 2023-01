BBB23: Enquete aponta possível saída de Fred Nicácio

O Big Brother Brasil 23 já começou com um paredão falso! Fred Nicácio e Marília, que estão no Quarto Secreto, estão disputando entre si a oportunidade de voltar para o jogo. Eles foram mandados para o cômodo após uma votação aberta ao público, e agora apenas um poderá retornar para o reality.

Até o final desta noite, segundo a parcial de uma enquete desenvolvida pelo site UOL, Fred Nicácio deixará a competição com 52% dos votos do público. Os dois estão acompanhando o programa de forma privilegiada e com a oportunidade de ouvir parte das conversas com o restante dos brothers.