BBB 23: Gabriel Fop, Cezar, Domitila, Gabriel Santana e Cristian estão foras da Prova do Líder

Vai começar mais uma Prova do Líder do Big Brother Brasil 23. A disputa vale um carro zero quilômetro e vai testar a habilidade dos confinados. Gabriel Fop, Cezar, Domitila, Gabriel Santana e Cristian estão fora da disputa. Gabriel Fop foi vetado por Fred Nicácio, após o retorno do brother, que estava no Quarto Secreto. Já o restante foi vetado pelas líderes da semana.

Confira as duplas da Prova do Líder:

1- Guimê e Paula

2- Fred e Larissa

3- Sapato e Amanda

4- Bruno e Aline

5- Key e Gustavo

6- Ricardo e Tina

7- Marvvila e Sarah

8- Nicácio e Bruna