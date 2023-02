BBB 23: brothers curtem a Festa do Líder Cara de Sapato

Hoje, 1º, é dia de muita curtição no BBB 23. Ao longo da noite, os brothers curtem a Festa do Líder Cara de Sapato na casa mais vigiada do Brasil. A comemoração tem como tema "Luta" e os participantes podem simular a prática e trocar golpes a partir do uso de óculos de realidade virtual. Também é possível "lutar" de verdade em um ringue montado no meio do gramado.

O primeiro "combate" da noite foi entre o Líder e Cézar Black, que levou a "pior"! Os brothers entraram na brincadeira e o enfermeiro foi "nocauteado" pelo lutador.

Será quem o casal vem aí?

Em determinado momento, Amanda e Cara de Sapato se abraçaram no octógono/pista de dança. "Estou feliz, emocionado. Você viu todas as fotos?", pergunta o lutador.

"É seu mundo. Deus abençoe sempre, estamos juntos. Estou muito feliz", diz Amanda.

Mais cedo, a sister foi chamada de primeira-dama pelos outros brothers na casa.