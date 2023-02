BBB 23: Gabriel comenta falas e posturas que teve, após a eliminação; Confira

Gabriel Tavares (Fop) foi eliminado nesta terça-feira, 31, do BBB 23 com 53,3% dos votos. Após a saída, durante o Bate-Papo com o eliminado, reviu as suas falas polêmicas na casa e as atitudes que teve com a ex-ficante, a atriz Bruna Griphao. "É complicado assistir tudo de novo”, disse. As informações são do site Metrópoles.

“Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna, a reação do Sapato, que no momento achou que ele estava envolvido em alguma coisa, é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo”, comentou Fop.

Entre as atitudes comprometedoras, a apresentadora Vivian Amorim destacou o momento em que Bruna disse que era o homem da relação e Gabriel respondeu que “daria cotoveladas na boca”.

Para se justificar, Gabriel ponderou que quando se está em uma relação, é difícil perceber determinadas coisas. “Eu não lembro. É igual o Tadeu falou, a gente quando tá dentro do relacionamento, a gente não percebe que está se elevando as coisas e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento, ali nem eu, nem a Bruna percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d’água”, confessou.

Gabriel também comentou a participação de Larissa na relação dos dois. “Não levo nenhuma mágoa da Lari, espero que ela não leve nada de mim também pra casa“, finalizou.