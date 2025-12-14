Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

A ausência de Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio marcado para este domingo (14) chamou a atenção de fãs da escola de samba. Atual rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias, a influenciadora não participará da atividade por orientação da própria direção da escola.

De acordo com informações já compartilhadas pela empresária nas redes sociais, a liberação partiu do presidente da Grande Rio, Jayder Soares, que decidiu poupá-la dos compromissos neste período do ano para que ela pudesse descansar.

A decisão levou em conta o ritmo intenso de compromissos da influenciadora e a proximidade das festas de fim de ano.

Jayder Soares aconselhou que ela não comparecesse aos próximos ensaios, reforçando que não havia necessidade de desgaste físico neste momento da preparação para o Carnaval.

Ausência de Jayder também pesou na decisão

Outro fator que influenciou a ausência de Virginia no ensaio deste domingo foi a indisponibilidade do próprio presidente da escola. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Jayder é o responsável por coordenar todo o esquema de segurança montado para receber a influenciadora.

Sem a presença dele, a participação de Virginia no ensaio acabou sendo inviabilizada, já que o suporte de segurança não estaria completo.