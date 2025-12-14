Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria foi orientada pela diretoria a descansar e recebeu liberação do presidente Jayder Soares

Hannah Franco
fonte

Virginia Fonseca é liberada e não participa de ensaio da Grande Rio (Divulgação/ Acadêmicos do Grande Rio)

A ausência de Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio marcado para este domingo (14) chamou a atenção de fãs da escola de samba. Atual rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias, a influenciadora não participará da atividade por orientação da própria direção da escola.

De acordo com informações já compartilhadas pela empresária nas redes sociais, a liberação partiu do presidente da Grande Rio, Jayder Soares, que decidiu poupá-la dos compromissos neste período do ano para que ela pudesse descansar.

VEJA MAIS

image Mestre Fafá reage à polêmica e sai em defesa da apresentação da Grande Rio no Rancho do Maia
Após críticas nas redes sociais, mestre de bateria da escola afirmou que a participação no reality de Carlinhos Maia faz parte do trabalho

image Virginia Fonseca relata crise alérgica antes de ensaio na Grande Rio: 'vem um evento desse'
No relato, a influenciadora e apresentadora citou o impacto do evento em sua saúde. Afinal, era um desabafo ou reclamação?

A decisão levou em conta o ritmo intenso de compromissos da influenciadora e a proximidade das festas de fim de ano.

Jayder Soares aconselhou que ela não comparecesse aos próximos ensaios, reforçando que não havia necessidade de desgaste físico neste momento da preparação para o Carnaval.

Ausência de Jayder também pesou na decisão

Outro fator que influenciou a ausência de Virginia no ensaio deste domingo foi a indisponibilidade do próprio presidente da escola. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Jayder é o responsável por coordenar todo o esquema de segurança montado para receber a influenciadora.

Sem a presença dele, a participação de Virginia no ensaio acabou sendo inviabilizada, já que o suporte de segurança não estaria completo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virginia Fonseca

Grande Rio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa

O casal estava na casa onde morava e apresentava ferimentos provocados por faca, segundo agência internacional

15.12.25 7h55

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

RAINHA DE BATERIA

Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria foi orientada pela diretoria a descansar e recebeu liberação do presidente Jayder Soares

14.12.25 16h19

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda