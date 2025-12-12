Mestre Fafá reage à polêmica e sai em defesa da apresentação da Grande Rio no Rancho do Maia

A participação da Acadêmicos do Grande Rio no Rancho do Maia, reality show exibido nas redes sociais do influenciador Carlinhos Maia, gerou repercussão e dividiu opiniões na web. Diante das críticas, o mestre de bateria da escola, Fabrício Machado, o Mestre Fafá, usou as redes sociais para se posicionar em defesa da apresentação.

A escola se apresentou em Alagoas na noite da última quinta-feira (11/12), levando parte do elenco e as musas Thainá de Oliveira e Eduarda Gutierrez. Após a participação, comentários questionaram a presença da agremiação no evento, que costuma gerar polêmicas.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Mestre Fafá relembrou o impacto da pandemia de Covid-19 sobre os profissionais do Carnaval e criticou o que chamou de falta de empatia diante do trabalho desenvolvido pelas escolas.

“Sambista sempre trabalhou com incertezas, mas nada foi tão duro quanto 2020/21, quando o Covid chegou. Foi um período difícil, pesado, que apertou o peito de quem vive do carnaval”, escreveu. Em seguida, o mestre afirmou que parte das críticas se baseia em ataques pessoais e narrativas criadas nas redes sociais.

Segundo Fabrício Machado, a participação em eventos diversos faz parte da rotina profissional da escola e representa uma fonte de renda para quem vive do carnaval.

“Não é sobre onde se apresenta. Tocamos em todos os lugares que nos chamam. É sobre entender que tem gente que depende desse dinheiro, dessa oportunidade. Mas, hoje, parece ser mais fácil atacar”, completou.

Nos comentários da publicação, uma internauta afirmou que a Grande Rio não precisaria de influenciadores digitais para se destacar. O mestre respondeu dizendo que a escola atende convites de diferentes eventos e que os integrantes atuam como profissionais. “Como muitos que fazem eventos A ou B, temos que fazer. Somos funcionários da escola. Criticar e ser contra eu respeito, eu só não acho legal querer ofender. Eu também sou contra muita coisa, porém tenho que seguir 💚🤝🏾”, escreveu.

Mestre Fafá conquistou o carinho do público paraense durante o período carnavalesco deste ano, quando a Grande Rio homenageou o Pará como tema do enredo de 2025. Em reconhecimento à sua contribuição e afeto pela cultura paraense, ele foi homenageado com o título de Cidadão de Belém em março deste ano, concedido pela Câmara Municipal da capital.