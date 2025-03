Mestre Fafá recebe título de 'Cidadão de Belém' após homenagem da Grande Rio ao Pará

A Câmara Municipal de Belém concedeu, na tarde desta quarta-feira (26/03), o Título Honorífico de Cidadão de Belém a Fabrício Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A homenagem, proposta pelo vereador Tulio Neves (PSD) e aprovada por unanimidade, reconhece a contribuição de Mestre Fafá na promoção da cultura paraense no cenário nacional.

Natural do Rio de Janeiro, Fabrício Machado de Lima adotou o nome artístico de Mestre Fafá e se destacou no mundo do samba pela sua liderança à frente da bateria da Grande Rio. No Carnaval deste ano, a agremiação de Duque de Caxias apresentou o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, uma homenagem ao estado do Pará, destacando a riqueza cultural e as tradições paraenses.

A ligação de Mestre Fafá com o Pará foi além do enredo. Ele incorporou elementos típicos da música paraense na bateria da Grande Rio, como o curimbó, instrumento de percussão tradicional da região. Essa inovação trouxe autenticidade ao desfile e evidenciou a fusão entre o samba carioca e as sonoridades amazônicas.

Apesar do sucesso do desfile, a Grande Rio terminou o Carnaval de 2025 na segunda colocação, com 269,9 pontos, ficando atrás apenas da Beija-Flor. A perda de um décimo no quesito bateria foi determinante para o resultado. Após a apuração, Mestre Fafá utilizou suas redes sociais para se desculpar com a comunidade de Duque de Caxias.