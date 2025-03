Mestre Fafá conquista o troféu de vice-campeão do Carnaval de Belém

O Mestre Fafá, Mestre de bateria da Grande Rio, está passando mais uma temporada no Pará. Ele, que é padrinho da bateria Boêmios da Vila Famosa, escola de samba do distrito de Icoaraci, comandou alguns ensaios e desfilou na agremiação.

No domingo (16), a Boêmios da Vila Famosa se tornou vice-campeã do Carnaval de Belém 2025 e o Mestre Fafá comemorou a conquista no barracão da escola. Vale lembrar, que este é o segundo titulo dele, no Carnaval do Rio de Janeiro, ele conquistou o vice campeonato com a Grande Rio, que homenageou o Pará.

Na comemoração, Mestre Fafá usou uma blusa com a palavra "carimbó" escrita no peito. No desfile da agremiação carioca, o profissional incluiu o curimbó, instrumento usado no ritmo paraense, na apresentação.

Sempre solicito e simpático com o público, por onde passava, o ritmista batia foto e gravava vídeo com as pessoas. No seu perfil no Instagram, Mestre Fafá compartilhou centenas de imagens ao lado dos paraenses.

Mestre Fafá comemora título na Boêmios da Vila Famosa. (Reprodução)