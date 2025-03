Conheça 2 novelas turcas escondidas na Disney+; saiba a história e os personagens

Achar novelas turcas dubladas e legendadas em Português é um dos desafios dos noveleiros e noveleiras das produções da Turquia. Como as dizis já têm um lugar reservado no coração dos brasileiros, que estão sempre buscando novas séries para assistir, separamos uma lista com duas produções curtas que estão na plataforma Disney+.

Dentre as indicações, está a novela turca "A Atriz", também conhecida pelo nome original "Aktris". A produção é dirigida por Soner Caner, enquanto o roteiro é de Hakan Bonomo, que também escreveu o filme "Meu Porto Seguro", disponível na Netflix, e na série "Interrupted" (Yarım Kalan Aşklar).

O elenco principal é formado por Pinar Deniz e Uraz Kaygılaroğlu.

Confira os detalhes de 2 novelas turcas escondidas na Disney+:

Novela turca "A Atriz" (Aktris)

Sinopse: A atriz Yasemin Derin (Pınar Deniz) é bastante conhecida e famosa por vários papéis que interpretou. O que muita gente não imagina é que Yasemin leva uma vida dupla, em que de dia leva uma vida comum, mas de noite indivíduos que cometem qualquer ato de violência contra mulheres e crianças não terão vida fácil, já que a atriz está disposta a buscar vingança. Mesmo depois que ela fica fora dos holofotes, terá que guardar os segredos que acumularam depois de anos levando uma vida perigosa.

Elenco: Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek e Serhat Kılıç.

Episódios: 8

Gênero: Thriller

Classificação: 16 anos.

Novela turca "A Promessa do Paraíso" (Arayış)

Sinopse: Uma mulher não consegue se adaptar na vida urbana, por conta disso acaba adoecendo. Além disso, Nisan (Asli Enver) é uma mulher infeliz e sozinha. Apesar da agonia, ela está tentando reencontrar uma amiga que sumiu sem deixar nenhuma pista concreta. Enquanto está na busca, ela acha uma seita misteriosa, que promete mudar a vida dela, então a convence de participar de algumas reuniões. Tudo isso é conduzido pelo também misterioso Tufan (Mehmet Günsür).

Elenco: Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu e İpek Türktan.

Episódios: 6

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)