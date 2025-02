Conheça 7 novelas turcas para assistir durante o Carnaval; confira a lista

Com o Carnaval 2025 batendo na porta e pedindo passagem, os noveleiros e as noveleiras podem curtir o feriado no conforto da sua casa com algumas indicações de novelas turcas dos mais variados gêneros.

Entre as sete indicações, está o seriado turco "O Último Protetor", que é a primeira produção original da Netflix da Turquia. A história da série é sobre um homem que vivia normalmente a sua vida até descobrir um segredo sobre a própria existência. Dotado de poderes, ele terá que lutar contra forças inimigas para salvar a cidade de Istambul.

A novela turca é estrelada por Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan e Hazar Ergüçlü. A direção é por conta de Can Evrenol, Umut Aral e Gönenç Uyanık, enquanto o roteiro foi escrito por Kerim Ceylan e Binnur Karaevli.

Confira 7 indicações de novelas turcas para curtir no Carnaval:

1. Novela Turca "Próximo!"

Sinopse: Uma advogada volta à vida de solteira depois de anos de relacionamento com o seu primeiro amor. O término da relação não é nada bom, já que ela descobriu que estava sendo traída pelo grande amor da sua vida. Leyla (Serenay Sarıkaya) vai ter que se acostumar com a nova rotina de encontros e desencontros depois de muito tempo e se adaptar com os "tempos modernos". Nada como os amigos para ajudarem nesse novo caminho que não parece ter fim. Por outro lado, a sua vida profissional não tem nada para ser retocada, já que ela está ganhando fama com um caso conhecido como "divórcio do século".

Elenco: Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger e Hakan Kurtaş.

Disponível: Netflix

2. Novela Turca "Asas da Ambição"

Sinopse: Uma jovem da geração Z que está buscando trilhar o próprio caminho, mas tem que lidar com o conflito geracional de uma jornalista experiente, que faz parte da geração X. Adaptação não é um problema para Aslı (Miray Daner), mas as coisas podem não sair como ela planejou por conta de Lale (Birce Akalay), uma mulher que está há mais tempo lidando com as situações do dia a dia do jornal e não enxerga na jovem um futuro promissor.

Elenco: Birce Akalay, Miray Daner e İbrahim Çelikkol.

Disponível: Netflix

3. Novela Turca "Uma Nova Mulher"

Sinopse: Três amigas vão viver intensamente a vida depois que uma delas recebe um diagnóstico de câncer. Mesmo com muitos motivos para ficarem tristes, elas encontram forças para se divertirem e viver algumas aventuras. Ada (Tuba Büyüküstün) é uma cirurgiã, Leyla (Seda Bakan) é uma dona de casa e Sevgi (Boncuk Yılmaz) é uma advogada que está com câncer, mas se recusa ao tratamento convencionais, pelo menos por enquanto.

Elenco: Tuba Büyüküstün, Seda Bakan e Boncuk Yılmaz.

Disponível: Netflix

4. Novela Turca "Jogando com o Amor"

Sinopse: Uma mulher está preocupada, achando que seu namorado não gosta mais de dividir a vida com ela e que o fogo da paixão do início do relacionamento acabou. Por conta disso, Ilkin (Demet Özdemir) resolve criar um perfil falso para falar com Tolga (Bugra Gülsoy), um ator famoso, e acaba recebendo várias mensagens de muita gente. Ela acaba envolvendo (Sinem Hafsanur Sancaktutan), outra mulher no seu plano, mas as coisas não saem como ela esperava.

Elenco: Demet Özdemir, Bugra Gülsoy, Zerrin Tekindor e Hafsanur Sancaktutan.

Disponível: A série não está disponível nos streamings brasileiros.

5. Novela Turca "O Último Guardião"

Sinopse: Um homem levava a vida normalmente até descobrir um grande segredo sobre sua própria existência por meio de uma lembrança talismânica. Hakan (Çagatay Ulusoy) descobre que tem poderes especiais. Por conta disso, ele terá que treinar para salvar a sua vida e de toda a Istambul, já que é o "Protetor" da cidade, que tem como grande rival o "Imortal", que deseja encontrá-lo para acabar com a sua vida há anos.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan e Hazar Ergüçlü.

Disponível: Netflix

6. Novela Turca "Ascensão Império Otomano"

Sinopse: Esta novela é para quem está interessado em conhecer um pouco da história da Turquia. A série retrata o sultão otomano Maomé II, que empreende uma campanha épica para tomar Constantinopla, que era capital do Império Bizantino. O final da luta sangrenta determinará os rumos da vida para sempre.

Elenco: Charles Dance, Cem Yiğit Üzümoğlu e Daniel Nuță.

Disponível: Netflix

7. Novela Turca "BÖRÜ – Esquadrão Lobo"

Sinopse: A história é sobre um esquadrão do Departamento de Operações Especiais (PÖH) da polícia turca, que entra em ação em missões de alto risco por todo o país, principalmente quando se trata da segurança nacional. Com muita ação e cenas eletrizantes, a série promete conquistar os noveleiros e noveleiras de plantão que estão querendo sair do drama e romance.

Elenco: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu e Murat Arkın.

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)