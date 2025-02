Conheça a novela turca 'Flores de Sangue'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Flores de Sangue", também conhecida como "Kan Çiçekleri", tem um elenco estrelado, como Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Nuray Şerefoğlu, Hasan Balliktas, Hilal Kuvvet e Göksel Kayahan. Eles são dirigidos por Ömer Baykul, Canan Çelike e Levent Turkan. Por ser uma série longa e com uma trama complexa, são vários roteiristas, como Burak Acar, Simge Akovalier, Nuriye Bilici e Günce Miraç Dizman.

Com uma história envolvente, a série turca está ganhando o coração dos noveleiros e noveleiras de plantão, mesmo que ela não esteja disponível nos streamings brasileiros. Eles sempre acabam encontrando um jeito de consumir as produções turcas que ainda nem chegaram por aqui.

Tudo isso, por conta de Baran Karabey (Barış Baktaş) e Dilan Demir (Yağmur Yüksel), os protagonistas que vivem uma história semelhante a de "Romeu e Julieta", já que suas famílias têm uma rivalidade sangrenta. Mesmo assim, eles acabam se casando na tentativa de acabar com uma briga mortal.

Confira os detalhes da novela turca "Flores de Sangue":

Sinopse da novela turca "Flores de Sangue"

Dilan Demir (Yağmur Yüksel) e Baran Karabey (Barış Baktaş) fazem parte de famílias rivais, que brigam por conta de uma tragédia que aconteceu com um membro da família Karabey,enquanto os principais culpados são da família Demir. Baran é o encarregado de trazer de volta a honra para a família, que é famosa, poderosa e rica. Do outro lado, estão os Demir, uma família simples que se sustentam do trabalho do restaurante.

Ainda abalado pelo passado, Baran acredita que o que aconteceu deve ser pago com sangue, desejando que alguém da família Demir também morra. Apesar do sentimento de vingança, a consciência do protagonista acaba pesando e notando que tirar a vida de uma pessoa não é a melhor forma de curar as feridas da perda da mãe.

Baran e Dilan vivem um casamento falso, pelo menos até se conhecerem melhor (Divulgação)

Baran faz uma proposta para os Demir: que uma filha seja entregue. Com isso, ele acaba conhecendo Dilan, que é uma jovem estudante e é filha adotiva da família. Como a mãe adotiva não é das mais afetuosas, acaba entregando ela para o acordo. Enquanto ele é um homem triste e até grosseiro, ela é uma mulher sensata e racional.

Mesmo com um início nada bom, a convivência faz com que eles se aproximem, então é a oportunidade para o amor acontecer. Mas a vida deles não será fácil, pois nem todos os Karabey superaram o que aconteceu.

Qual o gênero da novela turca "Flores de Sangue"?

A série turca é classificada como Drama e Romance.

Qual o elenco da novela turca "Flores de Sangue"?

Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Nuray Şerefoğlu, Hasan Balliktas, Hilal Kuvvet e Göksel Kayahan.

O ator Barış Baktaş vive "Baran Karabey" na novela turca "Flores de Sangue" (Reprodução / Instagram @barisbaktas)

A atriz Yağmur Yüksel interpreta Dilan Demir na novela turca "Flores de Sangue" (Reprodução / Instagram @yagmryuksell)

Quanto episódios tem a novela turca "Flores de Sangue"?

A dizi conta com três temporadas, em que a primeira tem 144 episódios, a segunda 210 e a terceira tem 80.

Qual a classificação da novela turca "Flores de Sangue"?

A série é indicada para pessoas maiores de

Onde assistir à novela turca "Flores de Sangue"?

A novela turca não está disponível nos streamings brasileiros.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)