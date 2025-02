Conheça a novela turca 'A Agência'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "A Agência", que também é conhecida pelo nome original "Menajerimi Ara", é dirigida por Ali Bilgin, que também dirigiu a série "Yargi: Segredos de Família", e Deniz Çelebi, diretor da dizi "Amor e Ódio"/"Seversin".

Além deles, a produção e roteiro contam com nomes de peso. É o caso de Yesim Citak, que escreveu "A Sonhadora", e Sema Ergenekon, roteirista da novela turca "O Preço da Paixão".

A telenovela turca retrata a cidade de Istambul como um lugar repleto de estrelas e que os agentes fazem de tudo para que os clientes estejam sempre satisfeitos, mesmo que isso custe parte da sua vida pessoal. O próximo papel é sempre o mais importante na carreira deles. A série conta a história dos bastidores do mundo estrelado e da agência Ego, que é a mais famosa da Turquia.

Enquanto alguns querem apenas manter o status de celebridade, há quem tenha que lidar com problemas pessoais dentro da empresa, como é o caso da protagonista Dilce (Ahsen Eroglu), que está buscando realizar um sonho e se aproximar do pai, Kiraç Özdal (Barış Falay), que já deixou claro que não quer nenhum tipo de aproximação da filha. Um dos conselhos que ela recebe é de que "um agente nunca mente para o ator dele, mas também não conta a verdade".

Confira os detalhes da novela turca "A Agência":

Trailer da novela turca "A Agência"

Sinopse da novela turca "A Agência"

Dicle (Ahsen Eroglu) é uma jovem que vai atrás do seu pai, Kiraç Özdal (Barış Falay), depois de muitos anos sem contato. Ela é recém formada em cinema e deseja começar a vida no setor cinematográfico. Ele trabalha numa famosa agência de talentos em Istambul e acaba rejeitando a filha quando ela tenta uma aproximação. Assim, a jovem busca realizar o sonho de ser uma pessoa famosa no meio da indústria do entretenimento e acaba conquistando uma vaga de assistente de produção na empresa em que o pai trabalha.

Durante o dia a dia, ela percebe que a principal tarefa de um agente é fazer com que os clientes fiquem satisfeitos e que os negócios funcionem, ainda que isso custe caro.

Quantos episódios tem a novela turca "A Agência"?

A novela conta com 149 episódios disponíveis nos streamings brasileiros.

Qual o gênero da novela turca "A Agência"?

O seriado turco é classificado como Comédia.

Qual a classificação da novela turca "A Agência"?

A série é indicada para pessoas maiores de 10 anos.

Qual o elenco da novela turca "A Agência"?

O elenco da série é formado por Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman, Gamze Karaduman, Semi Sirtikkizil, Nazli Senem Ünal, Beran Kotan e Aysenil Samlioglu.

A atriz Ahsen Eroğlu interpreta "Dicle" na novela turca "A Agência" (Reprodução / Instagram @ahseneroglu22)

O ator Barış Falay (direita) é o pai da jovem Dicle na novela turca "A Agência" (Reprodução / Instagram @bfalay)

Onde assistir à novela turca "A Agência"?

A novela está disponível no MAX (antigo HBOMax).

(Escrita por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)