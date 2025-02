Novela turca 'Minha Menina': conheça a história e saiba onde assistir

A novela turca "Minha Menina", também conhecida pelo nome orignal "Kızım", é baseada no dorama sul-coreano "My Fair Lady". Ela tem no elenco uma das atrizes infantis mais famosas da teledramaturgia turca, Beren Gökyıldız, que faz o papel de "Öykü Tekin Göktürk" nesta produção euro-asiática. Além dela, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci estão elenco principal da novela.

Os atores são dirigidos na dizi "Kızım" por Fatih Aksoy, Merve Girgin, Mustafa Şevki Doğan e Gökçen Usta, enquanto o roteiro da novela turca é de Banu Kiremitçi Bozkurt, Emre Erkan e Irmak Bahçeci.

A história retrata uma menina de 8 anos que tem uma doença raríssima e é abandonada pela tia, que era quem cuidava da criança. Öykü (Beren Gökyıldız) é a única paciente da doença e terá que enfrentar os desafios de tentar ser uma família com o pai (Buğra Gülsoy), que até pouco tempo nem sabia que ela existia.

A novela é considerada uma das mais emocioanentes produções turcas e promete levar os noveleiros e as noveleiras às lágrimas em cada episódio.

Confira os detalhes da novela turca "Minha Menina":

Trailer da novela turca "Minha Menina"

Sinopse da novela turca "Minha Menina"

Öykü (Beren Gökyıldız) é uma criança muito esperta e independente que vivia com a tia, chamada Zeynep Kaya (Elif Verit), mas que a abandonou depois que soube que a menina tem uma doença rara chamada Niemann-Pick. Por conta disso, ela é deixada na porta da casa do pai dela, Demir Göktürk (Buğra Gülsoy), com um bilhete.

Acontece que Demir é um delinquente e foi preso na manhã em que a filha chegou à sua porta. Para a sorte dele, no julgamento, ele foi liberado com a condição se assumir realmente a partenidade de Öykü e passar a cuidar dela de fato. Apesar dele não querer cuidar dela logo no início, este será o início de uma história de crescimento e amadurecimento.

Demir e Öykü se tornam uma família, em que eles vão enfrentar muitos desafios juntos, principalmente em relação à falta de dinheiro para o tratamento da menina.

Qual gênero da novela turca "Minha Menina"?

A série turca é classificada como Drama.

Quantos episódios tem a novela turca "Minha Menina"?

O seriado turco tem uma temporada disponível no streaming, em que conta com 92 episódios.

Todos os episódios da novela turca "Minha Menina" tem dublagem e legendas em português.

Qual a classificação da novela turca "Minha Menina"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 10 anos.

Qual o elenco da novela turca "Minha Menina"?

Beren Gökyıldız, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Serhat Teoman e Selin Şekerci fazem parte do elenco principal.

O ator Buğra Gülsoy interpreta "Demir Göktürk" na novela turca "Minha Menina" (Reprodução / Instagram @bugragulsoy)

Beren Gökyıldız é uma das atrizes mirins mais famosas das novelas turcas (Reprodução / Instagram @berengokyildiz_official)

Onde assistir à novela turca "Minha Menina"?

A produção turca está disponível na MAX (antigo HBOMax).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)