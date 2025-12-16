Ratinho rebate críticas de Zezé e defende SBT: 'atitude que beira a ignorância'

O apresentador Ratinho se manifestou nesta segunda-feira (15) para rebater as críticas do cantor Zezé Di Camargo sobre a estreia do SBT News. A polêmica surgiu após o sertanejo questionar a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do canal de notícias.

Sem citar o nome de Zezé, Ratinho declarou que a emissora "não tem lado, nunca teve" e condenou a ideia de que o SBT seria politicamente alinhado. Ele afirmou ser preciso "urgentemente ser repensado" o respeito às opiniões políticas no Brasil.

Para o apresentador, transformar o lançamento de um canal de notícias como o SBT News em "fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância". Ele reforçou que a emissora respeita os poderes constituintes e convida autoridades de diversas linhas de pensamento, seguindo os princípios de Silvio Santos.

Entenda a origem da polêmica

Na madrugada da última segunda-feira, Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram. Nele, o cantor pedia o cancelamento de seu especial de Natal pelo SBT por discordar da presença de Lula na inauguração do SBT News, na sexta-feira (12).

Mesmo com o especial "Natal é Amor" já gravado e com a participação de outros artistas, o sertanejo insistiu na sua retirada. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse Zezé.

SBT responde e cancela especial

Em resposta ao vídeo de Zezé, o SBT divulgou uma carta aberta, assinada pela presidente Daniela Abravanel Beyruti. A emissora reiterou que o lançamento do SBT News visa um jornalismo confiável, plural e apartidário, sem citar diretamente o nome do cantor.

Devido à repercussão da controvérsia, o SBT anunciou na mesma segunda-feira (15) o cancelamento do "Especial Natal é Amor". A atração, que estava programada para a próxima quarta-feira, às 23h, não será mais exibida. A emissora informou que divulgará em breve a nova programação para o horário.