Norte faz história no HQMix 2025 e conquista quatro troféus no Oscar dos quadrinhos brasileiros

A região Norte entrou para a história dos quadrinhos brasileiros ao conquistar quatro troféus no HQMix 2025, considerado o Oscar dos quadrinhos nacionais. A cerimônia foi realizada no último dia 10 de dezembro, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, e marcou, pela primeira vez em mais de três décadas de premiação, a consagração de três artistas nortistas em uma mesma edição.

VEJA MAIS

Entre os principais destaques da noite esteve a’, criação da, responsável pelo roteiro, em parceria com oA obra conquistoupara Tai;Para Tai, o reconhecimento representa um marco pessoal e coletivo. “É um sentimento muito grande de realização, porque o quadrinho, assim como várias outras mídias, sempre foi muito centrado em uma produção sulista. Durante muito tempo, existiu a ideia de que não havia produção de quadrinhos no Norte, quando, na verdade, no Pará a gente produz desde os anos 1980”, afirmou.

Tai segurando as premiações da HQ (Arquivo pessoal)



A roteirista também pontuou que a conquista dos três troféus tem um significado simbólico para a região. “Ganhar três ‘HQMix’ é histórico e mostra que finalmente estão nos lendo. Esse resultado não é um trabalho solo, é fruto de anos apresentando meu trabalho em eventos e de uma construção coletiva, especialmente com o movimento ‘Norte em Quadrinhos’”, disse.



Criada a partir de uma vivência pessoal e ancestral, ‘Onde Habita o Medo’ aborda temas como retomada cultural, espiritualidade e identidade indígena no contexto amazônico. Segundo Tai, a história nasceu de um sonho e foi desenvolvida a partir de um processo coletivo de escuta e validação com outros artistas indígenas.



“Antes de ser publicada, a história passou por leituras de outros parentes indígenas, para entender se eles também se sentiam representados. Existe uma preocupação muito grande em não falar da cultura indígena a partir de um olhar colonizado”, explicou.



A narrativa acompanha Kauê, um menino da capital que visita os avós em uma vila às margens do rio Amazonas e se envolve na investigação do desaparecimento de crianças. Ao lado de outras crianças da comunidade, ele descobre que os mistérios do local estão ligados a antigas maldições e a histórias silenciadas sobre os ancestrais da região. A obra incorpora elementos da encantaria amazônica, do cotidiano ribeirinho e da oralidade local, além de utilizar cânticos em Nheengatu.



“O quadrinho fala sobre retomada. Não apenas da identidade indígena, mas da compreensão das lutas territoriais, dos direitos e da importância da construção coletiva. É um incentivo para que as pessoas do Norte busquem a história dos seus ancestrais e conversem com os mais velhos sobre aquilo que, por muito tempo, foi silenciado”, destacou a autora.



Embora assinada por artistas de dois estados diferentes, Tai reforça que a parceria com Nilberto Jorge também simboliza a união regional. “A concepção da história partiu da minha vivência, mas convidar um artista do Amazonas também foi uma forma de mostrar que não faz sentido alimentar rivalidades. A gente precisa se unir e construir mais coisas coletivamente”, afirmou.



Para ela, o momento também carrega um recado simbólico. “Por muito tempo falaram sobre nós sem nós. Esse quadrinho fala da importância de nos empoderarmos para que nunca mais falem da nossa história sem a nossa presença”, disse.



Artivista visual e comunicadora, Tai é natural de Belém, do Pará. Ela é bacharel em Moda e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Ao longo da carreira, já desenvolveu trabalhos para empresas como Grendha, Microsoft e Companhia das Letras. Além dos três troféus HQMix por ‘Onde Habita o Medo’, a autora também foi premiada como Melhor Roteirista no 2º Prêmio Mapinguari de Quadrinhos e atua como organizadora do Circuito Amazônico de Quadrinhos.



Outro momento marcante da noite foi a premiação do amazonense Luiz Andrade, vencedor do troféu de Melhor Exposição pela mostra ‘Sangue, Suor e Nanquim – O Novo Quadrinho Nortista’. A exposição apresenta um panorama dos últimos dez anos da produção de quadrinhos do Norte e integrou a programação oficial da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus 2024. O projeto foi contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo.



VALORIZAR



Para o movimento ‘Norte em Quadrinhos’, que atua na valorização, profissionalização e difusão dos artistas da região, a noite no HQMix representa um divisor de águas. A idealizadora do movimento, Sâmela Hidalgo, destacou o impacto do reconhecimento. “Os quadrinistas da Amazônia sempre produziram com excelência, mas por muitos anos foram invisibilizados pelo mercado. Ver quatro troféus do HQMix chegarem à nossa região confirma a força das nossas histórias, que carregam ancestralidade, pertencimento e pluralidade”, afirmou.



Segundo Sâmela, a organização coletiva tem sido fundamental para ampliar a visibilidade dos artistas nortistas. “Quando nos organizamos enquanto movimento, ampliamos vozes e abrimos caminhos para que essa potência seja vista pelo país. A única coisa que separa os artistas amazônicos do restante do Brasil é a oportunidade. Quando ela chega, mostramos que nossas histórias não conhecem fronteiras”, completou.