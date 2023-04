Exposição virtual relembra 50 anos sem Pablo Picasso com 200 desenhos de cartunistas

No último dia 8 de abril completou os 50 anos do falecimento do pintor espanhol, Pablo Picasso. Picasso foi um expoente dentro do cubismo e um dos mais influentes pintores do século 20. Para celebrar seu legado nas artes, cartunistas de diversas nacionalidades uniram-se na exposição virtual "Picasso among us" ou "Picasso entre nosotros" - traduzindo ao português, Picasso entre nós - , que retrata o artista e suas obras por meio dos traços de 220 obras. A exposição é organizada pela Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e pode ser acessada no Blog HQMIX.

Pablo Ruiz Picasso ou como ficou conhecido, Pablo Picasso, nasceu na Espanha, mas viveu boa parte de sua vida em Paris, na França. Além de pintor espanhol, era escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo.

Sua arte foi influenciada pelas artes dos povos originários, principalmente da África, conta o professor de artes e historiador da Universidade Federal do Pará (UFPA), Afonso Medeiros. Ele atribui a sua relevância mundial ao talento e ao fato de estar em um país que naquele momento era o centro das artes. "A história da arte, foi feita um recorte, a partir dos historiadores, desta história oficial. Picasso tem um tamanho imenso nesta história, a primeira delas é que ele estava em um lugar central da carreira dele em Paris, na França. E a sua obra é inovadora, em relação à tradição artística que se tinha até aquele momento", iniciou.

"Rompe com a tradição da pintura e sofreu influência muito forte das artes 'primitivas', assim chamadas naquela época. Arte levadas ao continente Europeu no contexto da colonização, arte dos povos originários da África e das Américas. Em 1907 ele pintou 'As Senhoritas de Avignon'. Não é só a cultura africana marcante, a egípcia - que também é africana - e das ibéricas, essas referências do Egito ou da África negra viram um ícone. Os críticos da época da segunda metade do século 20, chamaram de cubismo", explicou.

Com o final da Guerra, Picasso se tornou um ícone mundial, mas também sofreu críticas. “É um momento que Picasso se tornou uma referência e se tornou um ícone e nesta fase de Picasso maduro, foi criticada por outros artistas, pois virou uma arte mais figurativa. A importância dele está em tudo isso, de convulsão social, política e obviamente um artista com essa estatura internacional é óbvio que essas obras incentivam artistas no mundo todo”, afirmou.

O professor explica que essas obras potencializaram a carreira de Picasso, mas foi Guernica 20 anos após que o consagrou. "É com essas obras que Picasso passa a se sustentar até o fim da vida, e ser muito bem pago, pois muitos colecionadores franceses, estadunidenses, etc. adquiriram suas obras. 20 anos de 'As Senhoritas de Avignon' veio Guernica', que é uma obra contra o fascismo, contra as guerras. [Irônico], foi um pedido do próprio governo espanhol 1937 para expor no salão de França. Picasso se aproveita deste pedido e expressa o horror que foi o genocidio ocorrido na guerra civil da Espanha, que instituiu uma ditadura", declarou.

Diante de tantos fatos que elevam o nome de Pablo Picasso, diz Afonso, a exposição que reúne artistas e 220 desenhos vindos de cerca de 35 países reforça a sua importância e reitera a influência de Picasso e do cubismo para os cubistas brasileiros. "O fato de ter artistas brasileiros em uma coleção internacional, só reforça a importância do cartoon. A maioria dos retratos, reúne o estilo do cartunista e o estilo do Picasso, alguns são cubistas, outros são releituras contemporâneas. Retratos de Picasso. Outros têm estilos próximo ao grafismo moderno e arte concreta, alguns são geniais e pegaram traços da obra de Picasso e de maneira sutil empregaram", concluiu.

Acesse a exposição virtual aqui.

Sugestão do entrevistado

Obras de Picasso -

As Senhoritas de Avignon, 1907.

Guernica, 1937

Pintores Cubistas para conhecer -

Pablo Picasso

George Braque

Juan Gris