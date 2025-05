Marcello Novaes desabafa após polêmica com ex-namorada que expôs o fim na web

Marcelo Novaes falou pela primeira vez sobre o término de seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Saory Cardoso. O ator, que está atualmente no ar na novela Dona de Mim, da TV Globo, não entrou em detalhes sobre os motivos que levaram à separação, mas garantiu que está em paz com a decisão.

"Eu acho que os relacionamentos acontecem, terminam. Às vezes a gente fica triste, às vezes tem reações inesperadas... mas está tudo bem, tudo tranquilo", disse ao programa Fofocalizando, do SBT.

VEJA MAIS

Reservado, o ator preferiu se manter longe das polêmicas sobre o término, diferente da ex-namorada, que optou por ser mais direta ao explicar o fim do namoro. De acordo com Saory, que já participou do programa De Férias com o Ex, da MTV, o rompimento aconteceu pouco tempo depois de ela realizar um procedimento estético nos glúteos, o que teria incomodado Marcello.

"Logo após o preenchimento, ele me ligou e terminou. Foi uma decisão dele, comunicada por telefone", escreveu em um comentário na web. A dentista classificou o momento como delicado e lamentou a forma como tudo aconteceu.

Ela desabafou sobre a maneira como foi tratada durante a separação, deixando claro que não esperava empatia por parte de quem encerrou uma relação de três anos com uma ligação: "Não espero compreensão de alguém que age assim e já expõe tudo publicamente. Mas espero que vocês entendam que estou enfrentando um período difícil."

O namoro entre Marcello Novaes e Saory Cardoso durou três anos.