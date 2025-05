Ne-Yo lança single que mistura pop e R&B com MC Daniel e Belli

O astro norte-americano Ne-Yo lança sua primeira canção com artistas brasileiros, ao lado de MC Daniel e da cantora, compositora e dançarina Belli. O single “Eu e Tu” foi apresentado durante uma coletiva de imprensa online com os três artistas.

Cantada em português e inglês, a música é uma fusão envolvente de pop, R&B e funk. “Eu e Tu” foi gravada em setembro de 2024, durante a passagem de Ne-Yo pelo Brasil. A colaboração surgiu de forma espontânea. O videoclipe, por sua vez, foi filmado no início de 2025, reunindo os três artistas em locações marcantes de uma cidade norte-americana. A produção inclui ainda uma coreografia gravada em São Paulo, com um time de dançarinos brasileiros, reforçando a conexão de Belli com suas raízes e seu amor pela dança.

“É como uma mão lavando a outra. Já estive nessa posição de ser um artista novo. Para mim, é superimportante trabalhar com novos talentos e dar essa oportunidade para quem está começando. Também é uma forma de me beneficiar, já que gravar com artistas em ascensão nos torna conhecidos por um novo público”, afirmou Ne-Yo.

Durante a coletiva, Daniel e Belli se mostraram gratos pela oportunidade de gravar com o popstar e contaram sobre os encontros que tiveram com ele — o primeiro deles no Rock in Rio de 2024.

“O Daniel é muito engraçado, então tudo fica mais leve durante as gravações. Já o Ne-Yo... como passamos mais tempo juntos no dia do clipe, percebemos que ele também é bem divertido, o que deixou o clima mais descontraído”, contou Belli.

“Já cansei de pegar ônibus na chuva ouvindo as músicas dele. Mandava as canções para as minhas namoradinhas. Para mim, é inacreditável ter gravado com ele — ainda não consigo normalizar isso”, acrescentou Daniel.

Com mais de 29 milhões de álbuns vendidos apenas nos Estados Unidos e uma carreira marcada por colaborações com Beyoncé, Rihanna, Usher e David Guetta, Ne-Yo dá um passo importante em sua inserção na indústria musical brasileira. Ele também destacou o carinho e a dedicação dos fãs do país.

“Tenho os fãs mais leais aqui. Meu mercado no Brasil é gigantesco. Amo a música brasileira e estar no país. Tenho muitos fã-clubes muito dedicados e, diferente de outros lugares, aqui os fãs apreciam a música para além do artista, do lado pessoal”, destacou Ne-Yo.

“Conheci a cultura antes de ir ao Rock in Rio, mas aquele foi o melhor show da minha vida. Tenho um amor especial pelos fãs brasileiros. Essa música marca minha primeira gravação com artistas do Brasil, e estou muito feliz”, completou.

Ne-Yo não poupou elogios a Belli. Natural de Florianópolis, ela começou seus estudos em música e dança ainda na infância, com aulas de jazz, hip hop, violão e canto. Já gravou faixas para trilhas sonoras de novelas como Chiquititas, Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana. Em 2016, lançou o álbum A Festa e, em 2024, estreou seu primeiro projeto solo autoral.

“Amei a música desde o início. A Belli é muito bonita. Quando a vi, sua beleza chamou minha atenção. Ao encontrá-la no estúdio, fiquei ainda mais surpreso com sua aparência e com sua voz angelical”, elogiou o popstar.