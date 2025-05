Fafá de Belém empresta sua voz para personagem Fafadi em animação

Os episódios finais da quinta temporada de Irmão do Jorel estreia dia em 16 de maio. Primeiro, a animação chega na plataforma de streaming Max, com todos os episódios disponíveis, e a partir de 19 de maio no Cartoon Network, com exibições de segunda a sexta às 13h, com reprises às 7h e 20h30, e nos finais de semana, os horários são 17h30 aos sábados e 12h aos domingos.

A série mostra a vida do garoto conhecido apenas como ‘Irmão do Jorel’, o filho caçula de uma família de acumuladores que foi presa nos anos 80. Ao lado da sua melhor amiga Lara, ele enfrenta os desafios da vida, tentando sair da sombra de seu irmão celebridade.

No último episódio desta temporada, acompanhamos a estreia do filme feito por Seu Edson. Na trama, Vovó Juju faz uma viagem para a Amazônia com Irmão do Jorel e Nico para levar a flor celestial que nunca desabrocha para encontrar com Fafadi, personagem para a qual Fafá de Belém empresta sua voz.

Já no episódio de estreia, no “O Mundo Maravilhoso dos Objetos Inanimados”, o Irmão do Jorel e o Pônei cor de rosa partem em uma jornada épica em busca do último CD Player existente para escutar e divulgar a música do Sr. Girassol, que é interpretado pelo cantor Falcão.

A temporada final de Irmão do Jorel explora o mundo maravilhoso dos objetos inanimados, acompanha de perto o treinamento do cavalo Robson para uma competição de modelos cavalos, tem a luta por piscina para todos ao lado do Seu Edson, acompanha um date no shopping e vive uma viagem extraordinária à Floresta Amazônica.

A série 'Irmão do Jorel' foi criado por Juliano Enrico e tem coprodução entre o Cartoon Network e o Copa Studio. Em 2024, a série comemorou 10 anos de seu lançamento se consolidando como a produção brasileira mais duradoura do canal. Todas as temporadas da série estão disponíveis na Max.