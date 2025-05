VÍDEO: Fafá de Belém vive ‘dia de vereadora’ nos bastidores da Globo e diverte seguidores

A cantora paraense Fafá de Belém, de 68 anos, teve uma recepção calorosa durante sua passagem pelos Estúdios Globo, em São Paulo, nesta quarta-feira (7). Em vídeo publicado nas redes sociais, ela brincou com o título de “vereadora da Globo” ao mostrar seu entrosamento com artistas e apresentadores nos bastidores da emissora.

“Bommm diaaa, alegriaa!!!! É isso que acontece quando você chega aos 50 anos de carreira. Conhece todo mundo kkkkkkkk”, escreveu Fafá na legenda do vídeo compartilhado no Instagram. Nas imagens, a artista aparece em clima descontraído cumprimentando amigos de longa data e novos colegas da cena artística.

No vídeo, ela encontra nomes como Ana Maria Braga, Lucinha Lins, Claudio Lins, Nicolas Prattes, Ana Castela e sua mãe Michele Castela, além do apresentador Serginho Groisman, do Altas Horas. A visita foi durante as gravações de um especial do programa em homenagem ao Dia das Mães, que vai ao ar no próximo sábado (10). Fafá participou acompanhada de sua filha, Mariana Belém.

A descontração e o carisma de Fafá conquistaram elogios dos colegas famosos. “Dona da Pátria toda!”, comentou Nany People. A atriz Dira Paes brincou: “Está eleita!! ❤️❤️”, e a cantora Valeria Piava entrou no clima: “Tem meu voto 😍”.