‘Fafá de Belém, o Musical’ será lançado em novembro em celebração aos 50 anos de carreira da artista

Fafá de Belém completa 50 anos de carreira em 2025 e para celebrar a marca alcançada, uma homenagem está sendo preparada com a promessa de emocionar o público durante o lançamento, no dia 15 de novembro. Idealizado pelo ator, diretor e produtor Jô Santana, com texto e com a direção de Gustavo Gasparini, “Fafá de Belém, o Musical” será exibido pela primeira vez no Theatro da Paz, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), o evento internacional que trata sobre as mudanças climáticas globais que acontecerá na capital paraense.

O idealizador do projeto, Jô Santana, destaca a dimensão da simbologia que se tornou Fafá de Belém e promete um espetáculo de grandeza estética e poética. “Fafá está para o Pará assim como Alcione está para o Maranhão”, enfatizando a importância cultural da artista para o norte do Brasil. Após a apresentação de “Marrom, o Musical - Homenagem à cantora Alcione”, Jô estreitou a sua conexão com o estado do Pará, principalmente por meio das amizades com Emanoel Freitas e Dira Paes, que foram responsáveis por apresentar a cidade de Belém e a trajetória de Fafá de Belém.

Segundo o diretor, o espetáculo será baseado na floresta amazônica, nas suas lendas e na cultura cabocla da região. Para refletir a complexidade da carreira da artista, a proposta da direção é misturar o mítico e o real, o sagrado e o profano, presentes em sua carreira. “Fafá fará 50 anos de carreira, e nós sentimos a necessidade de reconhecer a importância dela para a cultura brasileira. Suas raízes amazônicas, sua música plural e sua luta por causas sociais são o que mais nos toca e nos inspira”, justifica Jô Santana.

Para isso, a narrativa será feita em um cenário composto por elementos visuais que remetem a floresta amazônica, com jogos de luz que transformarão o teatro e criarão atmosferas sensoriais e poéticas, além dos figurinos inspirados na estética paraense. Com ritmos e melodias que evocam a força da floresta e a essência de Fafá de Belém, a música é considerada a alma do espetáculo e que será reinterpretada com sensibilidade e com potência dramática.

Além da homenagem aos 50 anos de carreira da cantora paraense, “Fafá de Belém, o Musical” tem a proposta de abraçar as causas sociais, como o projeto “Sons da Liberdade”, que prevê oficinas de costura e bordado para 20 mulheres que compõem um grupo de ressocialização por meio da arte e do trabalho manual. A iniciativa é do Governo do Pará, através das Secretarias de Estado de Cultura e de Administração Penitenciária, que realizam uma parceria com o Centro de Recuperação Feminina (CRF), de Ananindeua.

Iniciativas como essa são comuns nos espetáculos produzidos por Jô Santana, como o projeto “Tereza - Vale a Pena”. Ações como essas buscam desenvolver novas habilidades, ampliar a perspectiva de futuro das participantes e estimular a autonomia de cada uma. “Acreditamos que a arte pode transformar vidas, e esperamos que essa parceria inspire outras instituições a fazerem o mesmo”, afirma o diretor.

O projeto promete deixar um legado artístico e social na cidade, dessa forma serão realizadas oficinas gratuitas que irão ajudar na formação artística entre os meses de maio e junho, direcionadas para o teatro musical, produção e música. Ao final do curso, dois atores, dois cantores, um músico e um profissional de produção serão escolhidos para integrar a montagem. “O Pará tem muitos talentos e queremos selecionar esses artistas para o musical. É muito importante essa conexão com a cultura local”, reforça Santana. As inscrições para participar do projeto e as audições serão divulgadas em breve.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)