Representando Irmãs Turcas, Fafá de Belém, Dira Paes e Naieme desfilam pela Grande Rio na Sapucaí

As artistas paraenses Fafá de Belém, Dira Paes e Naieme desfilam na Marquês de Sapucaí, na noite desta terça-feira (4), pela Acadêmicos do Grande Rio. As três estão representando as três irmãs turcas, entidades da Umbanda Amazônica, sendo Fafá como Mariana, a mais velha; Dira Paes como Herondina, a irmã do meio; e Naieme como Jarina, a caçula. Veja o vídeo:

Neste ano, a Grande Rio levou para a Sapucaí toda a magia e os encantamentos do Tambor de Mina, destacando a história das princesas turcas Jarina, Herondina e Mariana, que se tornaram seres encantados na Amazônia. Veja como foi o desfile da Grande Rio minuto a minuto