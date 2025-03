VÍDEO: Imagem de Nossa Senhora de Nazaré é representada em desfile da Grande Rio

Na madrugada desta quarta-feira (05/03), o desfile da Escola de Samba Grande Rio na Sapucaí ganhou destaque pela homenagem ao Pará, trazendo elementos culturais e religiosos do estado. Um dos momentos marcantes foi a presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, representada em vitrais coloridos, que adornam um dos carros alegóricos da agremiação.Veja:

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, conhecida pela devoção de milhares de fiéis no estado, foi retratada de forma artística e vibrante, destacando as cores que remetem aos vitrais que, tradicionalmente, embelezam igrejas e catedrais. Neste caso, a agremiação se inspirou nos vitrais que estão no chão do Theatro da Paz, localizado na capital paraense. O registro desse momento foi compartilhado nas redes sociais da Grande Rio, mais especificamente no perfil oficial do Instagram, antes do início do desfile, causando entusiasmo entre os seguidores.