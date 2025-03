Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira apresenta look que usará no desfile de despedida

A atriz Paolla Oliveira divulgou em seu perfil do Instagram a fantasia que vai usar na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (5), durante o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba carioca da qual é Rainha de Bateria. Veja:

"A LUA ENCANTADA, Deusa Mãe, carrega uma força feminina indomável e ancestral. Na dança das águas, ela molda ondas e pororocas, conduzindo o fluxo e o refluxo daquilo que é ETERNO: o poder de transformar. Seu domínio vai além do brilho que rasga a escuridão. Ele pulsa nas marés, rege ciclos, move oceanos e, hoje, guia a bateria e a magia da minha @granderio.", escreveu a atriz na legenda do post.

Paolla desfila como Rainha de Bateria pela Grande Rio há sete anos, e se despede do posto no carnaval deste ano. O anúncio da saída foi feito no início de fevereiro em entrevista exclusiva ao Fantástico.