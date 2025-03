VÍDEO: Entre lágrimas, Paolla Oliveira compartilha despedida como Rainha de Bateria da Grande Rio

Paolla Oliveira compartilhou na noite desta sexta-feira (28/02) um compilado de vídeos em suas redes sociais, registrando diversos momentos de emoção durante sua preparação e despedida do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A atriz, que anunciou sua saída da função no início de fevereiro em entrevista exclusiva ao Fantástico, relembrou sua trajetória e agradeceu pelo período em que esteve à frente da bateria da escola de Duque de Caxias.

Confira:

No post, Paolla escreveu que ‘a emoção transborda’ e, em tom de brincadeira, questionou: "Será que eu dou conta?". O vídeo traz imagens dela chorando antes de entrar na Marquês de Sapucaí, demonstrando a intensidade do momento.

Em um dos trechos, ela aparece visivelmente emocionada e diz: "Não vou conseguir". Já em outro, observa a passarela do samba e reflete: "Olha eu, ainda, olhando pra avenida". Como trilha sonora, a atriz escolheu a música "Não Deixe o Samba Morrer", de Alcione, reforçando o simbolismo da despedida.

Mesmo sem um nome anunciado para substituí-la no Carnaval de 2025, Paolla Oliveira declarou à revista Quem que deseja que ‘a próxima pessoa seja tão feliz como ela foi na agremiação’. Durante os anos em que desfilou como Rainha de Bateria da Grande Rio, ela se destacou pela entrega, energia e dedicação à escola, conquistando o carinho dos integrantes e do público.

A saída de Paolla Oliveira ocorre em um ano especial para a Grande Rio, que levará para a Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós". A escola trará uma homenagem à cultura do Pará e à natureza amazônica, tornando sua despedida ainda mais emblemática para os paraenses.