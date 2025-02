Comunidade da Grande Rio já tem favorita para substituir Paolla Oliveira; saiba quem é

Paolla Oliveira pegou todos de surpresar ao anunciar a sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio e a aposentadoria do Carnaval. Após o choque e tristeza da notícia, alguns foliões já pensam em uma substituta para o posto.

A aposta da comunidade da agremiação é Luciene Santinha.

VEJA MAIS

Uma das musas da escola em 2025, Luciene Tavares Rodrigues Pasto tem uma vida dedicada ao samba e já desfilou em diversas alas da Grande Rio, escrevendo na escola uma história de identificação e amor.

Aos 41 anos, ela já dedicou mais de três décadas de sua vida ao carnaval. Cria de Caxias, Luciene passou a integrar a comunidade da escola aos seis anos de idade e, desde então, acumula passagens pela ala das crianças, passista mirim, passista oficial, grupo show, rainha das passistas e grupo de pandeiristas.

Durante sua extensa trajetória no samba, a musa arrematou alguns prêmios. Em 2015, ela levou para casa o troféu Estandarte de Ouro como melhor passista. Em 2023, ela despontou como uma das finalistas do concurso oficial que elegia a Rainha do Carnaval de 2024 do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Luciene e Paolla Oliveira têm ótima relação. A musa deixou uma mensagem de carinho para a atual rainha nas redes sociais logo após o anúncio: "Toda despedida é um lembrete de que o tempo é valioso e os momentos são preciosos.Te amoooooo, minha eterna Rainha". Paolla, então, recebeu o carinho da colega e comentou: "Coisa linda".

Conheça Luciene: