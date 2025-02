Paolla Oliveira se veste de boto e dança na Marquês de Sapucaí com saia de carimbó

A atriz Paolla Oliveira já está completamente imersa na cultura paraense. No ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a atriz usou uma fantasia de boto durante a passagem da Grande Rio, neste sábado (08). O look da Rainha da Bateria era composto por um biquíni cavado rosa cheio de pedrarias, com vários detalhes pendurados. Na cabeça, ela trouxe um acessório que também seguia para os olhos.

"Boto assovia, Mãe d’Água dança. Hoje começa mais uma batalha rumo à segunda estrela, e, nessa busca, não estamos sozinhos. Levamos a cultura e todo o amor do Pará com a gente. Vamos juntos nessa gira de sensualidade, que nasce da conexão com o imaginário e o instinto, fundindo a realidade ao sobrenatural. Partiu, Sapucaí!", escreveu.

Durante a apresentação do enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", Paolla usou uma saia de carimbó para apresentar a dança paraense. A atriz mostrou que já domina os passos e girou com perfeição durante a sua apresentação.