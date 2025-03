Grande Rio levará efeito de Pororoca à Sapucaí em homenagem ao Pará

A Grande Rio fará a Sapucaí “navegar” na madrugada desta quarta-feira (05) com um desfile em homenagem ao Pará. Segundo o portal Léo Dias, a escola instalou grandes refletores ao longo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para transformar a avenida em um “Grande Rio navegável”.

Os refletores projetarão imagens no chão da avenida para simular os efeitos da Pororoca, tema do enredo da escola neste ano. Sendo a penúltima escola a entrar na Sapucaí no último dia de desfiles, a Grande Rio apresentará o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”.

Procurada pela reportagem do Grupo Liberal, a Grande Rio, por meio de sua assessoria, negou que os refletores sejam de sua responsabilidade. O desfile também marcará a despedida de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria da escola.