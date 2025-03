Grande Rio revela que terá alegoria de 'Banho de Cheiro' com 50 mil garrafinhas

A Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, que homenageará o Pará nos desfiles das escolas de Samba do Rio de Janeiro, publicou nas redes sociais um pequeno "spoiler" de uma alegoria paraense que estará presente na avenida. Trata-se do Banho de Cheiro na Avenida, que apresentará ao público as tradicionais garrafinhas de essências poderosas da Amazônia, conhecidas por sua comercialização no Ver-o-Peso e que fazem parte da cultura e folclore paraense.

No vídeo compartilhado, a Escola de Samba exibe alguns títulos dos cheiros da Amazônia, que incluem “Passa no Tempo Certo”, “Chama Nota 10”, “Essência de Rosa Magalhães” e “Magia de João 30”.

Os banhos de cheiro são tradicionalmente comercializados no mercado do Ver-o-Peso (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

De acordo com um texto utilizado na legenda da publicação, a ideia de usar essa alegoria é fazer uma homenagem aos saberes tradicionais dos povos da Amazônia, exaltando a prática dos banhos de cheiro.

“Nossa última alegoria no desfile de amanhã celebrará a presença das princesas Mariana, Herondina e Jarina, as protagonistas do enredo “Pororocas Parawaras”, na cultura popular paraense. Para representar isso, palafitas e barcos de madeira flutuarão sobre um rio construído com mais de 50 mil garrafinhas contendo ervas, flores e águas coloridas”, escreveu a Grande Rio.

Vale lembrar que a Acadêmicos do Grande Rio desfila nesta terça-feira (04) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro e conta com Paolla Oliveira, como Rainha, e Alane Dias, como musa da escola de samba.