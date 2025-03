Grande Rio leva 3.200 componentes, 5 carros alegóricos e 24 alas para homenagear o Pará na Sapucaí

Os carros alegóricos da Grande Rio já estão concentrados na rua ao lado da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para o aguardado desfile da escola de samba de Duque de Caxias. A agremiação entrará na avenida na madrugada desta quarta-feira (05), às 1h10, levando um enredo inspirado nas águas e na cultura paraense.

Com o tema “Pororocas Parawaras - As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, a Grande Rio promete uma apresentação grandiosa, contando com 24 alas, cinco carros alegóricos, três tripés e um total de 3.200 componentes. A escola, que tem o verde, vermelho e branco como cores oficiais, apostará em um espetáculo que une tradição e inovação.

Os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora assinam a criação do desfile, enquanto a direção de Carnaval está sob a responsabilidade de Thiago Monteiro. A harmonia da escola será coordenada pelos diretores Clayton, Jefferson, Cacá e Andrezinho.

Na parte musical, a voz oficial da Grande Rio será de Evandro Malandro, acompanhado pelo ritmo da bateria comandada pelo Mestre Fafá. À frente dos ritmistas, Paolla Oliveira brilhará como Rainha de Bateria em sua última participação no posto.

A comissão de frente será dirigida por Hélio e Beth Bejani, enquanto o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira responsável por conduzir o pavilhão da escola será Daniel Werneck e Taciana Couto.