Quem são Jarina, Herondina e Mariana? Conheça as princesas turcas do samba-enredo da Grande Rio

Com um enredo que explora a história e dá ênfase à religião afroamazônica, a Grande Rio levará, em 2025, para o sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, toda a magia e os encantamentos do Tambor de Mina, destacando a história das princesas turcas Jarina, Herondina e Mariana, que se tornaram seres encantados na Amazônia. No desfile da madrugada desta quarta-feira (05), elas serão representadas pelas paraenses Naieme, Dira Paes e Fafá de Belém, respectivamente.

Segundo a lenda, um sultão, na tentativa de proteger suas três filhas das guerras santas que assolavam a Turquia, colocou-as em um navio com destino a uma terra distante. No meio do caminho, um portal místico se abriu e, em um instante, o navio desapareceu junto com as princesas. As princesas também são representadas pelos termos "arara-cantadeira", como Mariana; "borboleta à espreita", como Jarina e "a onça do Grão-Pará" sendo Herondina.

Tempos depois, o portal se reabriu sobre águas paraenses, trazendo as jovens, que foram recebidas por um vodum, já transformadas em entidades encantadas. A cabocla Jurema então rebatizou as princesas, tornando-as "ajuremadas". Elas se metamorfosearam em animais sagrados, que passeiam pela floresta e a protegem.

Além das princesas turcas, o samba-enredo ainda destaca a presença da Cabocla Jurema, fazendo referência a música de Dona Onete que fala sobre as “quatro contas”, que são essas quatro entidades. Nas frases “Quatro contas, um cocar!” e “E foi assim... Suas ‘espadas’ têm as ervas da Jurema” faz menção à cabocla. A Grande Rio ainda não divulgou quem irá representar a Jurema.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.