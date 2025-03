O que é Parawara? Veja o significado do termo usando no samba-enredo da Grande Rio

Em 2025, a Grande Rio leva para a avenida o samba-enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó". Neste desfile, a escola embarca em uma viagem pelos carimbós para contar a história do encontro entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia. O enredo convida o público a um mergulho nas águas amazônicas, conduzindo uma jornada mística que entrelaça palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina.

Inspirado na história e nos costumes da região, o samba-enredo traz o Carimbó, dança típica do Pará, além de referências a crenças e expressões populares da Amazônia. Para entender melhor essa viagem cultural, confira o significado de alguns termos presentes no enredo da Grande Rio. Veja:

O que é Parawara?

O termo "Parawara", usado no enredo da Grande Rio, vem da junção de duas palavras:

"Pa'ra": significa "rio-mar" ou "rio do tamanho do mar".

"Wara": pode ser traduzido como "o que veio de" ou "pertencente a".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Acadêmicos da Grande Rio divulga carro alegórico oficial inspirado em cerâmica marajoara; veja ]]

No contexto do samba-enredo "Pororocas Parawaras", a palavra "Parawara" foi utilizada com o significado de "oriundo do rio", fazendo referência à forte ligação dos povos amazônicos com as águas. Além disso, o termo também pode ser entendido como um gentílico para os paraenses, reforçando a identidade cultural do Pará dentro da narrativa do desfile.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.