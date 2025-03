Personalidades paraenses estarão no desfile da Grande Rio hoje; veja quem são

Na noite desta terça-feira (04), a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio entrará na Sapucaí trazendo a cultura paraense como temática principal de seu desfile. E não será apenas nos trajes, enredo e carros alegóricos que o Pará estará representado. Diversas personalidades do estado também vão marcar presença na avenida, durante a apresentação da agremiação.

Entre os paraenses no desfile estarão:

- Dona Onete

- Fafá de Belém

- Naieme

- Mestre Damasceno

- Governador Helder Barbalho

- Fernanda Costa

- Lia Mendonça

- Rainha das Rainhas Pamela Caroline

- Dira Paes

- Ex-BBB Alane Dias.

Além de participar do desfile, as artistas paraenses Naieme, Dira Paes e Fafá de Belém serão responsáveis por representar as três princesas turcas, personagens que fazem parte do samba-enredo da Grande Rio.

O samba-enredo da Grande Rio tem o título:” Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, e é uma clara homenagem ao Pará através da celebração do carimbó e de diversos elementos pertencentes às vivências amazônicas. Além da canção, a cultura paraense estará representada em alegorias, trajes, e nas 24 alas da Escola de Samba.