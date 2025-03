Do Rainha das Rainhas para a Grande Rio: Fernanda Costa promete brilhar na Sapucaí

A atriz paraense Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, está pronta para um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: sua participação no desfile da Acadêmicos da Grande Rio. A agremiação de Duque de Caxias será a terceira escola a atravessar a Marquês de Sapucaí na terça-feira (04/03), em uma noite de desfiles que começa às 22h e deve se estender até as 5h20 da quarta-feira. Ela contou ao Grupo Liberal que chegou na capital carioca na madrugada do dia 23 de fevereiro, logo após sua participação no concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, no qual passou a faixa para a vencedora deste ano. Sem perder tempo, a atriz embarcou diretamente para o Rio com o objetivo de participar do último ensaio da agremiação.

Fernanda será um dos destaques da escola no Carro 2, dentro do enredo "Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", que celebra a cultura do Pará e a natureza amazônica. Para a artista, a oportunidade representa a realização de mais um sonho e um passo importante em sua jornada.

Fernanda afirma que está muito feliz com a nova oportunidade de poder levar mais da cultura paraense para o Brasil (Foto: Átila Leon)

"Aqui no Rio estou tendo contato com muitas pessoas do meio artístico, que é onde eu almejo estar. É maravilhoso ser conhecida por tantas pessoas e poder levar mais da nossa cultura para outros lugares", destacou.

Conexão com o Carnaval

Desde a infância, Fernanda é apaixonada pelo Carnaval, influenciada pelos pais, que sempre festejaram a data. Ela recorda um episódio marcante de sua história com a folia carioca.

"Há alguns anos, outra escola homenageou o Pará e meus pais e meu irmão desfilaram no Rio, mas eu não pude ir porque era criança. Fiquei muito chateada na época, e hoje brincamos que este ano é a minha vez", relembrou.

A paraense conta que sua paixão pelo Carnaval vem desde a infância, incentivada pela forte influência familiar (Foto: Átila Leon)

Para garantir sua participação na Grande Rio, Fernanda e sua mãe buscaram contato com figuras influentes do Pará para conseguir uma aproximação com a escola. "Assim como fiz no Rainha das Rainhas, eu fui atrás. Quando meu nome chegou até eles, o título de Rainha das Rainhas chamou atenção. A escola acessou meu perfil no Instagram e, vendo minhas fotos, deu tudo certo", contou.

Ela explicou que não precisou de um preparo específico para o desfile, já que sua rotina de treinos para retornar ao Rainha das Rainhas 2025 e concluir seu reinado já era intensa. "Minha alimentação e meus treinos já fazem parte do meu estilo de vida, então apenas mantive minha rotina. Durante os ensaios, me senti bem preparada fisicamente", afirmou.

Apesar do mistério em torno da sua fantasia para o desfile, Fernanda destacou a escolha dos figurinos utilizados nos ensaios, que trouxeram elementos regionais. "Usei materiais como a palha da cuia de tacacá e borracha de seringueira. Foi um sucesso porque são materiais nossos, pouco conhecidos aqui no Rio, e as pessoas ficaram encantadas", explicou. A sua styling foi a coreógrafa Aline Dias, da mãe ex-BBB paraense, bailarina e Musa da Grande Rio, Alane Dias.

Trocas e experiências

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Fernanda contou que vem sendo muito bem recebida pela comunidade da Grande Rio e por artistas com quem tem tido contato. "Tive a oportunidade de conhecer muitos artistas famosos que acompanho e sou fã, e todos foram muito simpáticos comigo", relatou, destacando sua interação com a Alane, que a apresentou a diversas pessoas do meio artístico e a ajudou nos ensaios.

Através da conexão com Alane Dias, Fernanda vem conhecendo muitos artistas e pessoas influentes dentro da Grande Rio (Foto: Átila Leon)

O enredo da Grande Rio tem um significado especial para Fernanda, que vê sua participação como uma forma de dar mais visibilidade ao Pará e sua cultura. "Levar essa homenagem para a Avenida é muito importante para mim. Como artista paraense, sei da dificuldade de conquistarmos espaço e reconhecimento. O fato de os olhos estarem voltados para o Pará este ano é simbólico, tanto pela nossa cultura quanto pela conscientização ambiental", enfatizou.

Com grande expectativa para o desfile, Fernanda se emociona ao lembrar que sempre acompanhou o evento pela televisão e sonhou em estar presente na Sapucaí. "Estar em uma escola que está falando sobre o Pará é muito simbólico. Só os ensaios já foram emocionantes, então nem imagino como vai ser no dia do desfile", finalizou.