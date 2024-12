Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, irá desfilar na Grande Rio

Usando vermelho, no look e na maquiagem, Fernanda Costa, a Rainha das Rainhas 2024, anunciou que irá desfilar na Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2025. Nas redes sociais, a musa apareceu feliz e emocionada ao compartilhar a notícia com seus seguidores, além disso, ela falou um pouco da sua visita na agremiação.

“Eu estou muito feliz. Fui na Grande Rio e fui super bem recebida, as pessoas foram maravilhosas comigo. Estava ansiosa para contar para vocês! Quero agradecer todas as mensagens de torcida e carinho, fico muito feliz com isso. Ainda vou responder todo mundo", disse.

No seu perfil no Instagra, Fernanda compartilhou o momento que tira as medidas para a confecção da sua fantasia.

"No dia que fui lá fiquei super animada e apaixonada por tudo, também muito ansiosa para representar o nosso Estado ano que vem", concluiu.

Para 2025, a Grande Rio irá levar para a avenida o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que mergulho nas águas amazônicas e na cultura do estado do Pará. A agremiação desfila no dia 04 de março.

"Dos palcos do Rainha das Rainhas para o Sambódromo Marquês de Sapucaí!! Em 2025 vou estar com a @granderio sendo um dos destaques da escola. Estou muuuuuito feliz em poder representar o Pará e poder levar um pouco da cultura do nosso estado nessa festa linda que é o carnaval!💚❤️", escreveu Fernanda Costa, em publicação.