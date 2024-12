Paolla Oliveira é destaque em desfile da Grande Rio que homenageia o Pará; veja imagens

A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio realizou uma apresentação especial na Cidade do Samba, no domingo (01), em comemoração ao Dia Nacional do Samba. O evento foi uma espécie de mini desfile, que pode ser considerado uma prévia do que vem por aí no carnaval 2025.

Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola, foi um dos destaques da noite ao utilizar um figurino inspirado em elementos do Pará.

Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio Foto: Victor Chapetta Foto: Victor Chapetta Foto: Victor Chapetta Foto: Victor Chapetta Foto: Victor Chapetta

Nas redes sociais, imagens do desfile da grande Rio chamaram a atenção dos internautas, que exaltaram a beleza marcante de Paolla e o seu desempenho como rainha de bateria.

'Minha escola deu um show, parecia desfile oficial, valeu ficarmos até tarde para o desfile', comentou uma usuária no Instagram.

"Ela é linda. E o samba da Grande Rio é absurdo de bom", exaltou outra seguidora.

"Que look que mulher que dança que perfeição!!", comentou uma usuária.

No carnaval de 2025, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio vai homenagear o Pará em seu samba enredo, que traz o tema: "Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.