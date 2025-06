Zaynara integra elenco da série paraense 'A Mata Tem Dona' e revela novo projeto na atuação

Estrelando no mundo das artes cênicas, a cantora paraense Zaynara é uma das integrantes do elenco da minissérie "A Mata Tem Dona", idealizada, roteirizada e dirigida por Paula Bittencourt. O projeto combina o terror psicológico com a riqueza simbólica da Amazônia profunda, a partir das memórias emocionais da floresta e dos saberes ancestrais que atravessam a cultura nortista.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Zaynara disse que seu último lançamento, o single "Perfume da Bôta", compartilha uma mesma mensagem com a série.

“‘A Mata Tem Dona’ carrega uma força muito parecida com a de Perfume da Bôta e com o que estou preparando pro meu próximo álbum. É sobre território, ancestralidade, mistério… tudo isso com uma estética que mistura o real com o simbólico. A série e a música nascem de lendas, de histórias que atravessam a gente aqui no Norte. Pra mim, tudo se conecta”, comentou a cantora.

A artista, de 23 anos, contou ainda sobre o desafio do primeiro contato com o mundo da atuação, que foi mais leve devido o contexto em que vive sua personagem, Clarice. “Foi um processo novo, desafiador, mas muito bonito. Eu estudei bastante, me preparei com uma equipe incrível e mergulhei mesmo na Clarice. Ela é diferente de mim, mais contida, mais calada… então precisei acessar outras camadas minhas. Filmar em Abaetetuba, no meio da mata, ajudou demais. Tinha uma energia ali que me puxava pro lugar certo”, compartilha Zaynara.

"A Mata Tem Dona" mergulha no universo das lendas e mitologias indígenas presentes nos municípios do interior do estado, com o objetivo de despertar o interesse das pessoas pelas histórias sobrenaturais que envolvem a região. Natural do município de Cametá, no interior do Pará, a cantora afirma que propagar essas narrativas por meio de personagens conectados a elas é essencial para preservar e fortalecer a representatividade e a memória cultural local.

“É muito importante que a gente conte nossas próprias histórias, com nossa linguagem, nossa verdade. A série fala de medo, de trauma, de pertencimento, usando as lendas como caminho. Mas no fundo, é sobre quem somos. O público pode esperar uma história forte, simbólica, sensorial. É o Norte falando por ele mesmo”, diz Zaynara.

Novos projetos

A cantora divide que já está envolvida com um próximo trabalho na atuação, que inclusive está relacionado com a música, e garante que o novo projeto “vai dar o que falar.” “Tem coisa nova vindo, que mistura atuação com música e performance. Não posso dar muito spoiler, mas posso dizer que é uma personagem bem diferente da Clarice.”, diz ela.

Sucesso na música

Quando estourou na mídia com a música "Quem Manda em Mim", em 2023, Zaynara ganhou mais reconhecimento por sua arte, que valoriza as raízes nortistas através do gênero "Beat Melody". Em 2025, sua trajetória continuou em ascensão, rendendo convites para grandes eventos de música, como o "Amazônia Para Sempre" - que será realizado em setembro, em alusão à COP 30, com apresentações de artistas como Mariah Carey, Anitta, Ivete Sangalo, Gaby Amarantos, Joelma e Dona Onete.

A cantora celebra a trajetória que tem construído até aqui e afirma se sentir honrada por realizar o sonho de dividir o palco com artistas que sempre inspiraram sua carreira. “Tem sido um momento muito especial, não só pra mim, mas pra toda uma geração de artistas da Amazônia que tá ocupando espaços com verdade, identidade e força. Estar em festivais como o Amazônia Para Sempre e a COP 30 é muito simbólico. A gente sente que nossa arte tá sendo ouvida, respeitada, celebrada. E pra mim, é histórico dividir o palco com mulheres que abriram esse caminho, como Joelma, Gaby Amarantos e Dona Onete. Sem falar da honra de abrir o show da Mariah Carey”, diz Zaynara.

“São encontros que marcam e me lembram que eu tô aqui porque outras mulheres vieram antes, desbravaram, resistiram e fizeram história.”, finaliza a cantora.