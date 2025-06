Celebridades se revoltam após Leo Lins fazer piada com câncer de Preta Gil em show lotado em SP

Os comentários de Leo Lins sobre o tratamento de câncer de Preta Gil, feitos durante o espetáculo Enterrado Vivo para mais de 700 pessoas em São Paulo, repercutiram entre os famosos do meio artístico. Leo sugeriu que cantora recebeu carma após processá-lo por danos morais em 2019.

O eventou marcou o retorno de Lins aos palcods após ser condenado a mais de oito anos de prisão por disseminar conteúdos considerados discriminatórios.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (26), o ator e ex-deputado Alexandre Frota se pronunciou dizendo que interagia com o humorista, mas que a situação da vez é "inaceitável". "Leo Lins, a gente já se conhece, você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo e eu sei que eu levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação de 8 anos, pedido de prisão, mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável", disse Frota no início do vídeo.

Quem também não gostou da fala do huorista foi a atriz Alice Wegmann, que atualmente vieve Solange no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. “Esse monstro ainda está falando absurdos e cometendo crimes por aí? Mas gente…”, comentou Alice, em uma publicação que criticava o comportamento de Lins. O comentário foi apagado logo depois.