52º Encontro de Artes de Belém movimenta a cena cultural com programação gratuita

Até o próximo dia 30 de junho, ocorre o Encontro de Artes de Belém – ENARTE, que é o evento de maior projeção realizado pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Durante cinco dias, são apresentados os resultados das atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pela instituição.

Nesta sexta-feira, 27, ocorrerá a Mostra de Oficinas, às 17h, no Auditório Altino Pimenta, e a apresentação da Big Band, às 20h, no Teatro do SESI.

Olá, meu nome é Josiele Brito, sou professora de violino da Escola de Música da UFPA, atual coordenadora de ensino dos cursos técnicos de especialização profissionalizante.

“Tenho muito orgulho de falar sobre o ENARTE, sobre esse grande evento que a gente tem na cidade já há 52 anos e que vem, a cada ano, se especializando cada vez mais na divulgação dos trabalhos que desenvolvemos dentro da escola, dentro da universidade. O ENARTE é da EMUFPA – Escola de Música da UFPA, mas também é da universidade. Ele trata de temas amazônicos e da importância de trazer essas temáticas para a educação que oferecemos dentro da escola, nas nossas aulas de instrumento, de pós-graduação, de cursos livres. O ENARTE é um grande painel artístico que envolve não só a interpretação por meio de um instrumento, mas também o canto e a escrita”, contou a professora Josiele Brito, da Comissão de Coordenação do 52º ENARTE.

“Nós temos artes visuais sobre capas de partituras da época da Belle Époque. Estamos em diversos espaços da cidade, como a Igreja de Santo Alexandre, Theatro da Paz, Sesc Boulevard, o nosso Auditório Altino Pimenta, dentro da EMUFPA. E, nos próximos dias, como sábado, domingo e segunda, nossa programação continua com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, convidada do evento, sob a regência do professor Adamilson Abreu, além dos corais tanto da universidade quanto da Escola de Música”, acrescenta a docente.

O evento tem como objetivo promover a integração de todas as artes na universidade, por meio de espetáculos, oficinas, exposições e palestras. Em 2025, o evento se estenderá ao longo do ano, apresentando atividades pontuais a cada mês, com a programação principal acontecendo até o dia 30 de junho. Neste período, ocorrerão diversas atividades artísticas e acadêmicas gratuitas, entre apresentações musicais, oficinas, palestras e sessões de comunicação de pesquisas, nos seguintes locais: Theatro da Paz, Teatro do SESI, Palacete Faciola, Sesc Ver-o-Peso, Igreja de Santo Alexandre, Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA), Auditório Altino Pimenta (EMUFPA) e Espaço de Convivência (EMUFPA).

“O evento é muito rico para os alunos, porque temos várias experiências diferentes ao longo de todos os dias. Participamos de palestras, workshops e também temos a oportunidade de nos apresentar em locais diversos, ver colegas e professores atuando em vários espaços da cidade. É uma experiência muito rica e, só de pensar que é um evento que acontece há 52 anos, que tem um legado... é como se não fosse apenas a gente que participa, mas tudo o que foi construído ao longo desses anos no ENARTE, que vem junto conosco, perpetuando esse evento”, conta Otânia Freire, presidenta do Grêmio Estudantil da EMUFPA.

Com a temática “Paisagens Sonoras Amazônicas”, o ENARTE 52 traz uma reflexão sobre a música produzida na região, enfatizando as práticas musicais locais, o repertório dos nossos compositores e compositoras e os materiais utilizados na confecção de instrumentos musicais, entre outros diversos aspectos que compõem essa grande paisagem. É uma forma de participarmos do momento em que Belém assume o protagonismo nas discussões envolvendo a questão ambiental no mundo, sediando a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

27: Mostra de Oficinas ENARTE 52 | 17h, EMUFPA

Big Band EMUFPA | 20h, Teatro do SESI

28: Mostra dos Cursos Livres da EMUFPA | 9h, EMUFPA

Orquestra de Violoncelistas Inclusiva | 18h, EMUFPA

Banda Sinfônica & Vozes EMUFPA | 20h, Teatro do SESI

29: Sonoridades da Rabeca | 10h, ICA

Câmara Paraense – Quarteto de Sopros | 17h, Igreja de Santo Alexandre

Instrumental EMUFPA | 19h, Teatro do SESI

30: OSTP & Corais | 20h, Theatro da Paz