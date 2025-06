Subculturas de Belém: festival revela dores escondidas na sociedade

Não adianta esconder para debaixo do tapete, porque mais cedo ou mais tarde, tudo que precisa ser esclarecido, sanado, vai aparecer. Por isso, há décadas, o rock está aí, para protestar e tirar tudo de debaixo do tapete. É nesse clima, que a terra vai tremer neste domingo (29) em Belém, a partir das 18h, quando o Studio Pub sediará a segunda edição do Festival Subculturas de Belém, organizado pela banda paraense de thrash metal Warpath.

Danilo Leitão, guitarrista da Warpath e coordenador do evento, explica que o projeto “Warpath Apresenta: Subculturas de Belém” é um festival dedicado à música underground belenense, realizado em duas partes, com um dia de evento em Icoaraci e outro no centro de Belém. A 1ª edição se deu em 10 de maio último, no espaço Ninho de Caba, em Icoaraci, reunindo mais de 200 pessoas e fortalecendo a cena local do rock.

“O objetivo do festival é expandir o alcance da cultura alternativa no Pará, valorizando a diversidade da música subterrânea e incentivando o desenvolvimento de bandas autorais. Tanto a primeira quanto a segunda edição foram pensadas para conectar o público à produção artística independente e fortalecer o cenário underground de Belém, ainda carente de espaços e visibilidade”, destaca Danilo.

Como ele pondera, festivais como esse são fundamentais porque “o metal e outros estilos do rock pesado formam uma cena cultural sólida e apaixonada, mas ainda marginalizada.” “Esses encontros oferecem não só entretenimento, mas também um espaço de resistência e expressão para artistas e fãs”, acrescenta.

O projeto foi selecionado pelo Edital de Multilinguagens – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura 2024 – Belém, contribuindo diretamente para a valorização da produção cultural local.

Danilo Leitão reitera que “o rock, desde sua origem, é uma poderosa ferramenta de contestação social”. “Ele expressa as angústias, dores e pressões vividas por cidadãos em sociedades opressoras ou totalitárias. Isso acontece porque o gênero carrega uma essência rebelde e inconformada, questionando normas impostas e denunciando injustiças”, assinala.

Danilo relembra que nos anos 1970 o punk rock surgiu como resposta à crise econômica e ao autoritarismo político. No Brasil, nos anos 1980, o gênero “foi uma voz ativa contra a ditadura militar, dando fôlego ao processo de redemocratização”.

No palco

O Subculturas de Belém deste domingo (29) vai contar com uma variedade de estilos dentro da música pesada: as bandas Disgrace Suicide (tocando Death/Grind), Rancor (Fastcore), Infesto (Thrash Metal) e Warpath (Thrash Metal). Além de Danilo Leitão na guitarra, a Warpath tem ainda Márcio Amaral (baixo e vocal) e William Peixoto (bateria).

Subculturas são manifestações culturais dentro de uma sociedade mais ampla, geralmente formadas por grupos que compartilham estilos, comportamentos ou ideias específicas, muitas vezes em oposição à cultura dominante, como ressalta Danilo Leitão.

“No contexto do projeto, as Subculturas de Belém se referem principalmente à cena musical underground local, especialmente as vertentes mais pesadas do rock e do metal. Esses grupos usam a música não só como entretenimento, mas como ferramenta de identidade, resistência e expressão social”, salienta Danilo Leitão. A banda dele já fez uma turnê pela Europa em 2012, passando por países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça, República Tcheca, França e Holanda, em vários festivais de metal.

Portanto, no festival deste domingo não vai faltar velocidade, agressividade e peso, riffs rápidos, batidas aceleradas e vocais fortes para abordar temas como políticas, fatos históricos, questões ambientais e a crueldade humana.

Serviço:

2º Festival Subculturas de Belém

29 de junho de 2025

A partir das 18h

No Studio Pub, na trav. Presidente Pernambuco, 277

Ingressos antecipados a R$ 15,00: no Instagram

@warpath_thrash, acessando o link na bio

No dia do evento, ingressos custarão R$ 20,00, na bilheteria do Studio Pub