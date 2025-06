VÍDEO: Bruno diz que mãe de Marília Mendonça foi motivo do término com Murilo Huff

Após a repercussão envolvendo o pedido de guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, feito pelo cantor Murilo Huff, e a reação pública de Ruth Moreira, mãe da artista, um vídeo antigo voltou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (25/06). A gravação mostra o cantor Bruno, da dupla com Marrone, comentando o término do relacionamento entre o ex-casal, durante um show realizado em Varginha (MG), em 2021, dois dias após o acidente aéreo que vitimou a cantora e mais quatro pessoas.

Confira:

Na ocasião, o sertanejo afirmou, em cima do palco, que a separação entre Marília e Murilo, que ficaram juntos por cinco anos, teria ocorrido por conta da relação conturbada entre Huff e dona Ruth.

"[Marília] ama tanto a mãe dela... Amava... Ama, ainda, porque eu acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe", declarou Bruno ao público presente.

Ainda durante a apresentação, o artista revelou ter tido uma conversa particular com Marília. “Inclusive, ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: ‘Não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela’”, relatou.