Gabriela Versiani apaga post em apoio a Murilo Huff após críticas de fãs de Marília Mendonça

A influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, apagou uma publicação feita nos stories do Instagram nesta terça-feira, 24, após receber críticas de fãs de Marília Mendonça.

A postagem foi feita em apoio ao cantor, que enfrenta um processo judicial envolvendo o pedido de guarda unilateral de Leo, seu filho com a cantora.

Gabriela compartilhou o pronunciamento de Murilo sobre o caso. Na mensagem, ele afirmava: "Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade ... Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos".

Em apoio, a influenciadora escreveu: "Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenho dúvidas".

"Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês", completou.

Gabriela finalizou dizendo que ama Murilo e que tem orgulho do "pai incrível" que ele é.

A citação à cantora gerou reação negativa por parte dos fãs, que criticaram Gabriela por mencionar Marília no contexto do processo, visto que a guarda do menino é compartilhada entre Murilo e a avó materna, Ruth Moreira, desde a morte da artista, em 2021.

Muitos também apontaram que Gabriela não conheceu Marília pessoalmente e, por isso, não poderia afirmar como ela se sentiria diante da situação.